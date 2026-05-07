07 мая, 08:16

ТАСС: адвоката Карабанова задержали в Москве по делу о мошенничестве

Адвоката Карабанова задержали по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Москве следователи задержали известного адвоката Александра Карабанова. Его подозревают в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил представитель защиты задержанного.

"Его (Карабанова. – Прим. ред.) допрашивают представители СК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере", – уточнил собеседник.

В адвокатской конторе "Карабанов и партнеры" ситуацию комментировать не стали.

До адвокатской практики Карабанов 10 лет проработал в следственных органах МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи осужденного за коррупцию полковника полиции Дмитрия Захарченко. Осенью 2017-го защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в московском отеле. Среди других его клиентов в разное время числились ресторатор Юрий Белойван и семья певицы Жанны Фриске.

Ранее сообщалось о задержании за взятку в размере 18 миллионов рублей замгендиректора парка "Патриот" Виталия Мелимука. Данные средства были переданы ему генеральным директором ООО "Гермес" в обмен на общее покровительство и сотрудничество.

