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22 июня, 12:49

Туризм

В РСТ заявили, что туроператоры прорабатывают альтернативы детскому отдыху в Крыму

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Туроператоры оперативно прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей, которые должны были отправиться в лагеря Крыма. Об этом заявила руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.

"Ситуация с приостановкой приема и размещения детей в Крыму стала неожиданностью для участников рынка. В настоящее время туроператоры находятся на связи с родителями", – цитирует ее Агентство "Москва".

По словам Ивановой, туроператоры в первую очередь предлагают перенести программу на другие туристические направления. Например, отдыхающие могут посетить детские лагеря Анапы и других регионов страны без потери уже купленных железнодорожных билетов. По каждому случаю работа ведется индивидуально с учетом пожеланий родителей и доступности направлений.

"С утра туроператоры и организаторы детского отдыха получают обращения от родителей, которым предлагаются варианты переноса сроков поездки либо замены лагеря. На данный момент ситуация остается контролируемой, все участники рынка работают в штатном режиме и находятся в постоянном контакте с семьями", – добавила представитель РСТ.

При этом она не смогла оценить точное количество детей, столкнувшихся с трудностями из-за временных ограничений. В то же время Иванова заметила, что в последние годы объем организованных детских поездок на полуостров был сильно ниже прежнего, поэтому речи о чрезвычайно большом количестве туристов не идет.

Ранее власти республики приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях Крыма. Ограничения введены с 22 июня по 1 сентября. Введенные меры относятся и к приему в другие средства размещения для участия в мероприятиях туристической и иной направленности. Это необходимо для обеспечения безопасности, уточняли власти.

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