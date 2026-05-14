14 мая, 18:51

Происшествия

Столичный суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды РФ Буцаева

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды России Дениса Буцаева по делу об особо крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Он будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

В ходе заседания суда стало известно, что Буцаев объявлен в международный розыск по обвинению в двух эпизодах мошенничества в виде хищения денег Российского экологического оператора.

Бывший чиновник покинул Россию 18 апреля. Сначала он приехал в Белоруссию, а затем отправился в Тбилиси, заявили в ходе процесса. По словам адвоката Буцаева, тот не скрывался, а временно выехал из РФ на праздники.

Накануне, 13 мая, Буцаева внесли в базу разыскиваемых МВД России. В период с 2020 по 2025 год он был гендиректором РЭО. Затем его назначили замглавы Минприроды, однако в апреле 2026-го он покинул пост по собственному желанию.

