В Дагестане прокуратура проверяет ролик, на котором ребенку дают вейп

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Прокуратура Дагестана организовала проверку после появления в Сети видео, на которых запечатлен ребенок с вейпом. Об этом РИА Новости рассказала старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

Сразу в нескольких местных телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина дважды дает малышу вдохнуть вейп. После этого ребенок начал кашлять.

По предварительным данным, кадры были сняты в селе Губден. Прокуратура уже начала проверку исполнения закона о несовершеннолетних.

Ранее в Кемеровской области годовалый ребенок выпил жидкость для вейпа. Инцидент произошел в тот момент, когда мать мальчика отошла в ванную.

Женщина вызвала скорую, но младенец умер от отравления еще до прибытия медиков. При этом выяснилось, что мать малыша ранее была судима, в связи с чем у нее изъяли двух других детей.

