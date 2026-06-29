Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 16:02

Происшествия

В Дагестане прокуратура проверяет ролик, на котором ребенку дают вейп

Фото: depositphotos/librakv​

Прокуратура Дагестана организовала проверку после появления в Сети видео, на которых запечатлен ребенок с вейпом. Об этом РИА Новости рассказала старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

Сразу в нескольких местных телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина дважды дает малышу вдохнуть вейп. После этого ребенок начал кашлять.

По предварительным данным, кадры были сняты в селе Губден. Прокуратура уже начала проверку исполнения закона о несовершеннолетних.

Ранее в Кемеровской области годовалый ребенок выпил жидкость для вейпа. Инцидент произошел в тот момент, когда мать мальчика отошла в ванную.

Женщина вызвала скорую, но младенец умер от отравления еще до прибытия медиков. При этом выяснилось, что мать малыша ранее была судима, в связи с чем у нее изъяли двух других детей.

Читайте также


происшествиярегионы

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика