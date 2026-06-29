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29 июня, 15:52

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Директор Пугачевой Чупракова: здоровье певицы соответствует ее возрасту

Директор Пугачевой рассказала о состоянии здоровья певицы после слухов об операциях

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Состояние здоровья 77-летней певицы Аллы Пугачевой соответствует ее возрасту и полу, заявила в беседе со Starhit ее концертный директор Елена Чупракова.

Она прокомментировала сообщения Mash, что Пугачева пережила две операции на сердце. В СМИ отметили, что певица перестала выступать по состоянию здоровья и завершила карьеру. В том числе она отказалась от концерта в Таиланде, за который ей предлагали 2 миллиона долларов.

По данным СМИ, Пугачева находилась в европейской клинике полгода назад. Ей провели операции, и после этого организм певицы перестал выдерживать тяжелые нагрузки. Она мучается от болей в груди и из-за одышки.

"Я живу в Москве, а Алла Борисовна живет на Кипре! Касательно здоровья я не даю никаких комментариев. Но, как говорил мой знакомый врач, у нее все соответственно полу и возрасту. По поводу всего остального я не в курсе, ваши коллеги знают, я не знаю", – ответила Чупракова.

Она подчеркнула, что ей не поступали никакие предложения по поводу концертов Пугачевой. О том, что певица якобы готова рассмотреть дорогие предложения, Чупракова также не в курсе. Она добавила, что находится на связи с Пугачевой, но отметила, что певица не дает концертов уже 10–12 лет.

Ранее сообщалось, что муж Пугачевой, юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) переписал часть замка в подмосковной деревне Грязь на своих несовершеннолетних детей. Как рассказал источник, Елизавета и Гарри Галкины стали собственниками 1/6 доли недвижимости. Вероятно, сделку дарения оформили юристы.

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