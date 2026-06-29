Инструкции на mos.ru расскажут о возможностях летнего отдыха в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи и гости столицы могут воспользоваться инструкциями на mos.ru, чтобы узнать о возможностях летнего отдыха. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

Всего на портале размещено более 450 подробных инструкций.

"Среди материалов найдутся полезные советы для тех, кто хочет интересно и с пользой провести лето в Москве: от пикника в парках до культурных мероприятий под открытым небом", – рассказали в пресс-службе департамента.

Например, проект "Лето в Москве" объединил сотни разнообразных площадок по всему городу. В рамках "Лета в Москве" проходят крупные фестивали, в том числе "Театральный бульвар" и "Усадьбы Москвы". На mos.ru опубликованы инструкции о том, как посетить мероприятия или организовать собственные.

Также можно отдохнуть в оборудованных зонах столицы, зарезервировав площадку с помощью сервиса "Мосбилет". Гибкая система фильтров поможет подобрать вариант по дате, стоимости, наличию мангала и другим параметрам.

Кроме того, в Москве обустроены безопасные места для купания – открытые бассейны в парках и специально подготовленные зоны у водоемов. Также в рамках проекта "Лето в Москве" созданы зоны, где можно поплавать под открытым небом. Новые пространства подразумевают комфортный отдых в формате городского курорта.

В свою очередь, благодаря проекту "Музеи – детям" школьники и студенты столичных колледжей могут бесплатно посетить музейные площадки, среди которых Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское" и другие.

Сделать летний отдых комфортнее помогает московская городская сеть Moscow_WiFi_Free. Подключиться к ней можно в популярных туристических местах, парках, на набережных и в других местах. Для доступа достаточно пройти авторизацию.

Все инструкции размещены в разделе "Помощь". Там же собраны официальные способы связи с правительством Москвы, а в телефонном справочнике опубликованы контакты московских ведомств и служб.

Ранее интерактивная карта городских спортивных площадок появилась в разделе "Спорт" на портале "Молодежь Москвы". Здесь любители активного образа жизни могут найти места для бега, велоспорта, волейбола, настольного тенниса, зоны воркаута и скейт-парки. Спортивные пространства в Москве полностью оборудованы для активного отдыха и тренировок.