Мост обрушился на трассе между Донецком и Мариуполем из-за атаки ВСУ

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Мост, который проходит через реку Калку на трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском округе ДНР, частично обрушился после украинской атаки. Об этом ТАСС рассказал глава округа Константин Зинченко.

"Там пролет обрушился", – уточнил он.

Зинченко добавил, что будет организован объезд.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о повреждении двух мостов в результате массового налета вражеских БПЛА на регион. Речь идет про переправу возле Чонгара и про мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.

В результате движение через АПП "Джанкой" и по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой, было приостановлено.

