Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства взрыва на Кудринской площади

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Москве работают на месте инцидента в здании на Кудринской площади, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в свою очередь, указал на то, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

О взрыве на Кудринской площади стало известно вечером 1 августа. По информации СМИ, инцидент произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие.

Три человека погибли, пострадали 15. В связи с ЧП временно перекрывали движение на участках в районе Садового кольца. Сейчас можно проехать от Кудринской площади в сторону Парка Горького, а также от Житной улицы до Маяковского тоннеля и до Краснохолмского моста.

