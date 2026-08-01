Фото: телеграм-канал Mash

Движение открыто на внешней стороне Садового кольца, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что можно проехать от Кудринской площади в сторону Парка Горького. Помимо этого, открыто движение от Житной улицы до Маяковского тоннеля и до Краснохолмского моста.

Также открыто движение от Житной улицы до улицы Старая Басманная.

Движение временно перекрывали на участках в районе Садового кольца из-за взрыва, произошедшего на Кудринской площади. По данным СМИ, это произошло в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие.

В настоящий момент известно о трех погибших. Кроме того, около 15 человек получили ранения.

