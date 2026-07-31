31 июля, 22:30Туризм
Гендиректор туркомпании заявила об отсутствии угрозы отдыху в Турции
Сейчас отдыху в Турции не угрожают ни огонь, ни дым, заявила генеральный директор туристической компании Анастасия Буланова. В случае, если ситуация изменится и возникнет угроза жизни и здоровью, эвакуацию будут проводить организованно.
В случае пакетного тура всю координацию берут на себя туроператор и турагент, они же занимаются возмещением. Самостоятельным туристам придется искать жилье и билеты самим.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.