Гендиректор туркомпании заявила об отсутствии угрозы отдыху в Турции

Сейчас отдыху в Турции не угрожают ни огонь, ни дым, заявила генеральный директор туристической компании Анастасия Буланова. В случае, если ситуация изменится и возникнет угроза жизни и здоровью, эвакуацию будут проводить организованно.

В случае пакетного тура всю координацию берут на себя туроператор и турагент, они же занимаются возмещением. Самостоятельным туристам придется искать жилье и билеты самим.

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