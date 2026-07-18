Случаи мошенничества участились в сервисах бронирования жилья

В сервисах бронирования жилья участились случаи мошенничества. Путешественники оплачивают проживание, но по прибытии не могут связаться с владельцем или обнаруживают, что объекта не существует.

Блогер Елизавета Виноградова потеряла 171 евро после заполнения анкеты, присланной через чат приложения. У туристки Александры Федосковой мошенники списали полную стоимость апартаментов в Грузии, по адресу которых не оказалось отеля.

Юристы отмечают, что вернуть деньги через российские правоохранительные органы сложно, так как преступление совершено за границей. Эксперты советуют бронировать жилье через турагентства с проверенными поставщиками и обращать внимание на признаки фейка: слишком низкую цену, отсутствие отзывов, недавнюю регистрацию профиля и подозрительные фото.

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