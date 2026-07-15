Мошенники научились подделывать письма крупных компаний

Мошенники создали новую схему обмана. Теперь они рассылают электронные письма, которые выглядят как сообщения от банков, операторов связи и других известных компаний. Для этого аферисты копируют фирменный стиль организаций и используют реальные адреса отправителей.

Эксперты советуют не переходить по ссылкам из таких писем и всегда проверять информацию через официальное приложение, сайт или по телефону компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.