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14 июля, 07:15

Безопасность

Мошенники стали использовать против граждан "СМС-бомбинг"

Мошенники стали использовать против граждан "СМС-бомбинг"

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Мошенники начали использовать новую схему обмана под названием "СМС-бомбинг". Жертве массово приходят сообщения якобы от банков, госорганов, онлайн-магазинов и других сервисов, чтобы вызвать панику.

После этого злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками мобильного оператора, и предлагают "остановить атаку". Для этого они просят назвать код из СМС. Получив его, мошенники могут получить доступ к аккаунтам и личным данным пользователя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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