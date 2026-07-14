Мошенники стали использовать против граждан "СМС-бомбинг"

Мошенники начали использовать новую схему обмана под названием "СМС-бомбинг". Жертве массово приходят сообщения якобы от банков, госорганов, онлайн-магазинов и других сервисов, чтобы вызвать панику.

После этого злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками мобильного оператора, и предлагают "остановить атаку". Для этого они просят назвать код из СМС. Получив его, мошенники могут получить доступ к аккаунтам и личным данным пользователя.

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