Киберэксперт объяснил, чем опасны неактивные аккаунты в соцсетях

Мошенники могут использовать заброшенные аккаунты в соцсетях для рассылки сообщений и сбора личных данных. Если профиль больше не нужен, указанные в нем данные лучше изменить или удалить, чтобы снизить риск мошенничества, советует эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

Также пользователям рекомендуют устанавливать разные пароли для каждого сервиса и подключать двухфакторную аутентификацию. В случае взлома необходимо обратиться в службу поддержки, сменить пароль, завершить все активные сеансы и предупредить знакомых.

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