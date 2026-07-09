Ключевую роль в предотвращении терактов играет работа спецслужб на местах, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, ФСБ знает почерк украинских спецслужб и диверсионных групп. Задержание 9 июля девушки в Москве стало серьезным достижением, отметил эксперт.

Кнутов также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о проведении в течение 40 дней террористических акций на территории России. Целью является дестабилизация обстановки перед выборами в Государственную Думу в сентябре.

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