В Краснодаре задержан мужчина, готовивший теракт против военного в Москве

В Краснодаре спецслужбы задержали мужчину, которого подозревают в подготовке теракта в отношении военнослужащего Минобороны в Москве. По данным ФСБ, для атаки планировалось использовать беспилотник со взрывным устройством.

Как утверждает задержанный, его завербовали украинские спецслужбы в феврале 2026 года. По заданию куратора он должен был получить взрывчатку в Краснодаре, после чего пройти обучение работе с дроном за рубежом.

Мужчину задержали в момент, когда он забирал взрывное устройство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.