Москвичей предупредили о мошенниках, выманивающих наличные под предлогом защиты средств

Десятки москвичей столкнулись с новой мошеннической схемой. Злоумышленники требуют от своих жертв самостоятельно снять наличные с банковских счетов и спрятать их в заранее указанном тайнике. В качестве тайника может использоваться съемная квартира или почтовый ящик.

Мошенники убеждают людей, что таким образом можно сохранить деньги, которые якобы находятся на взломанном счете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.