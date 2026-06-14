Эксперты назвали 5 признаков, по которым можно определить мошенников. Ключевой из них – создание срочности, чтобы вызвать панику. Это могут быть формулировки "происходит списание средств" или "прямо сейчас оформляется кредит". За этим обычно следует требование персональных данных или кодов из СМС.

Также злоумышленники могут принудить перейти по ссылке или скачать приложение. Сообщения о неожиданных выигрышах также являются маркерами мошенничества.

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