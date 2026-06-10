Госдума приняла пакет законов по борьбе с мошенниками

Госдума приняла новый пакет мер, направленных на усиление борьбы с мошенничеством. В частности, новый закон предусматривает возможность установки самозапрета на входящие международные звонки.

Кроме того, вводится ограничение на количество банковских карт, доступных одному лицу, – не более 20 штук. Банки также будут обязаны внедрять дополнительные меры защиты своих мобильных приложений и сайтов от вредоносных программ и фишинга.

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