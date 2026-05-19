Собянин выступил на форуме "Единой России"

На заседании регионального отчетно-программного форума партии "Единая Россия" обсудили ключевые проекты развития Москвы. Сергей Собянин заявил, что программа реновации помогает не только переселять жителей из старого жилья, но и создавать современную городскую среду. По словам мэра, в новые дома уже переехали 250 тысяч москвичей, а рядом с жилыми кварталами строят детские сады и образовательные центры.

