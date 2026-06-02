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02 июня, 23:45

Политика

Итоги предварительного голосования подвели в Московском оргкомитете "Единой России"

Итоги предварительного голосования подвели в Московском оргкомитете "Единой России"

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В Московском оргкомитете "Единой России" подвели итоги предварительного голосования. Победители этого этапа представят партию на выборах в Госдуму.

В столице в предварительном голосовании приняли участие 400 тысяч человек разных профессий и социальных групп. О своем желании выдвигаться от "Единой России" заявили 479 претендентов, конкурс составил 14 человек на место.

Предварительное голосование проходило с 25 по 31 мая в онлайн-формате. Имена победителей озвучат на съезде партии 28 июня. Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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