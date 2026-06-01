ВС РФ сорвали перегруппировку противника в Запорожской области

Военнослужащие группировки "Восток" сорвали перегруппировку противника в Запорожской области. Ранее российская армия заняла четыре села в Днепропетровской и Харьковской областях. Это открыло новый участок для ведения боев и сформировало буферную зону на границе с ДНР.

Всего, по данным Минобороны, за время проведения СВО уничтожены 671 самолет Вооруженных сил Украины, 284 вертолета и более 150 тысяч беспилотников. Также противник потерял свыше 29,5 тысячи танков и боевых машин и более 1,7 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

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