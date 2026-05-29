Мужчина погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина погиб в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводит администрация региона в канале в MAX.

По его словам, 60-летний мужчина погиб на заводе синтетического волокна. Также травмы получила 55-летняя женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Второму пострадавшему – в доме по улице Вершинина в Волгограде – помощь была оказана на месте. Госпитализация ему не потребовалась.

Бочаров добавил, что в результате падения обломков дронов произошли возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на юге Волгограда, а также локальные возгорания. Все пожары потушены.

Он уточнил, что оперативным службам и муниципалитетам поручено уточнить масштабы повреждений, в первую очередь жилого фонда, и приступить к ликвидации последствий.

Ранее Бочаров сообщал, что силы ПВО отразили массированный налет украинских БПЛА в Волгоградской области. Один из БПЛА врезался в жилую многоэтажку на улице Вершинина в Краснооктябрьском районе города. Никто не пострадал.