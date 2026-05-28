Новости мира: 13 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Китае

13 человек погибли в аварии с микроавтобусом в Китае. Еще трое получили травмы. Маршрутка, вместимость которой составляет 9 человек, была переполнена. На полном ходу она врезалась во впереди идущий грузовик с полуприцепом. Министерство общественной безопасности КНР направило на место ДТП рабочую группу для расследования.

ВВС Израиля атаковали крупнейший город на юге Ливана – Тир. Авиация направила ракеты на жилые дома и религиозный шиитский комплекс. Этот момент показали местные СМИ. На кадрах можно увидеть разрушенные улицы. Перед этим израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил об усилении ударов по группировке "Хезболла".

