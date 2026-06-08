В Госдуме предупредили о самых популярных летних мошеннических схемах

Летом растет число мошеннических схем, о самых популярных из них предупреждают в Госдуме. Среди них фейковая аренда дач с предоплатой: как только деньги уходят, объявление пропадает, а хозяин перестает выходить на связь.

Еще одна схема подставные штрафы от якобы администрации СНТ в местных чатах. Кроме того, активизируются фальшивые магазины саженцев. Они обещают редкие сорта и большие скидки, а в итоге присылают сухую ветку или вообще ничего.

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