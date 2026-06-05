Специалисты назвали признаки попадания номера в базы мошенников

Специалисты рассказали, как распознать попадание номера телефона в базы мошенников. Одним из главных признаков называют резкий рост количества подозрительных звонков и сообщений.

Если номер оказался в распоряжении аферистов, пользователю могут почти ежедневно поступать сообщения о доставке товаров, прохождении медобследований, перерасчете пенсий или взломе аккаунтов.

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