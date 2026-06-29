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29 июня, 07:15

Безопасность

Мошенники стали обманывать россиян о прибавке к зарплате

Мошенники стали обманывать россиян о прибавке к зарплате

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Мошенники разработали новую схему, в рамках которой обещают россиянам прибавку к зарплате. Они рассылают в мессенджерах сообщения от лица сотрудников бухгалтерии с места работы и говорят о предстоящей индексации зарплаты или новой выплате.

Потом они предлагают срочно заполнить необходимую форму. Для этого присылают файл, который нужно скачать и открыть. Если следовать этим указаниям, аферисты получат доступ к личным данным пользователя и его банковским приложениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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