Мошенники стали обманывать россиян о прибавке к зарплате

Мошенники разработали новую схему, в рамках которой обещают россиянам прибавку к зарплате. Они рассылают в мессенджерах сообщения от лица сотрудников бухгалтерии с места работы и говорят о предстоящей индексации зарплаты или новой выплате.

Потом они предлагают срочно заполнить необходимую форму. Для этого присылают файл, который нужно скачать и открыть. Если следовать этим указаниям, аферисты получат доступ к личным данным пользователя и его банковским приложениям.

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