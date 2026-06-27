В РСТ рассказали о новой схеме мошенничества при покупке туров

Мошенники придумали новую схему обмана туристов. Они связываются с людьми, которые уже приобрели путевки, и требуют внести доплату якобы из‑за подорожания отелей или авиабилетов.

Вице‑президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов отмечает, что реагировать на такие сообщения опасно. По словам эксперта, туристам следует самостоятельно перезванивать по официальным номерам, указанным на сайте туроператора или турагента, а не переходить по отправленным им ссылкам.

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