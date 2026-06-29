Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы

Владимир Путин подписал закон о штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию через Gmail и другие зарубежные сервисы. Наказывать за использование иностранных ID будут только создателей платформ, а не пользователей.

Для граждан, владеющих сайтами, штраф составит до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, а для компаний – до 700 тысяч.

По закону войти в личный кабинет можно только по российскому номеру телефона, через "Госуслуги", биометрию или отечественные системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.