Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом, в котором принял участие Сергей Собянин. Президент заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых предприятий, а сроки ремонтов сокращены.

Он также подчеркнул, что в июле производство основных видов горючего должно превысить июньские показатели. Сейчас запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что на 4% ниже уровня прошлого года.

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