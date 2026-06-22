Автоэксперт предупредил о рисках поездок в Крым из‑за дефицита топлива

В Крыму полностью прекращена продажа бензина для населения. Топливо временно отпускается только службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона.

На этом фоне эксперты предупреждают любителей автопутешествий о рисках дальних поездок. По словам автоэксперта Дмитрия Золотова, отсутствие топлива на заправках делает протяженные маршруты фактически невозможными.

Он рекомендует выбирать направления поближе, где есть доступ к заправкам, а также тщательно проверять техническое состояние автомобиля перед любой поездкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.