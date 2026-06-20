Адлер и Сочи возглавили рейтинг морских направлений для отдыха россиян

Адлер и Сочи возглавили список самых популярных морских направлений для отдыха россиян этим летом. Туристов привлекает возможность совместить отдых на побережье и в горах.

В Красной Поляне для гостей доступны более 30 километров экотроп, канатные дороги, смотровые площадки и различные развлекательные программы. По словам представителей туристической отрасли, именно сочетание моря и гор остается одним из главных преимуществ курорта.

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