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20 июня, 17:30

Туризм

Адлер и Сочи возглавили рейтинг морских направлений для отдыха россиян

Адлер и Сочи возглавили рейтинг морских направлений для отдыха россиян

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Адлер и Сочи возглавили список самых популярных морских направлений для отдыха россиян этим летом. Туристов привлекает возможность совместить отдых на побережье и в горах.

В Красной Поляне для гостей доступны более 30 километров экотроп, канатные дороги, смотровые площадки и различные развлекательные программы. По словам представителей туристической отрасли, именно сочетание моря и гор остается одним из главных преимуществ курорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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