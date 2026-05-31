Спрос на отдых в Краснодарском крае вырос на 48%

Спрос на отдых в Анапе и других курортах Краснодарского края заметно вырос. По данным туроператоров, количество ранних бронирований в регионе увеличилось на 48% по сравнению с прошлым годом. В Анапе билеты на поезда из Москвы практически распроданы, а в некоторых отелях уровень бронирования превысил 70%.

Добраться до курортов можно поездом, автобусом или самолетом через Краснодар. Стоимость билета в плацкарт начинается от 6 тысяч рублей, автобусного билета – от 6,5 тысячи рублей, а авиаперелет до Краснодара обойдется примерно в 14 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользуются отели с системой "все включено".

