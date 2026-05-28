28 мая, 14:45Туризм
Сотни российских туристов застряли в Турции из-за Air Anka
Сотни российских туристов застряли в Турции из-за проблем с авиакомпанией Air Anka. У перевозчика 25 мая истекло разрешение на полеты в Россию. Людям сутками переносят рейсы, а потом их просто отменяют.
Некоторые туристы вынужденно остались на курортах, другим пришлось ночевать в аэропортах. Пассажиры сообщили, что туроператор Anex Tour также не дает комментариев и предлагает отменять поездки с комиссией в размере 25%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.