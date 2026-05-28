Саудовская Аравия становится новым туристическим направлением для россиян

Саудовская Аравия становится привлекательным туристическим направлением, перестав быть исключительно местом сбора паломников. С 11 мая для россиян в стране начал действовать безвизовый режим. По данным АТОР, в 2024 году Саудовскую Аравию посетили 37 тысяч россиян, в 2025 году – 53 тысячи.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что регулярное воздушное сообщение и организованные туристические поездки приостановлены до отмены рекомендаций. Приостановлены прямые рейсы из Эр-Рияда и Джидды в Россию, но есть планы возобновить их летом.

