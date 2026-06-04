Сочи может потерять 20% туристов в этом сезоне

Туристический сезон в Сочи находится под угрозой срыва, курорт может потерять до 20% привычного потока туристов. Отельеры сбрасывают цены, но загрузка гостиниц продолжает снижаться. Некоторые билеты в Сочи доходят до 20–25 тысяч рублей за билет экономкласса, что существенно для семейных поездок.

Также повлияли холодная погода и нестабильная работа аэропорта Сочи. Многие туристы, особенно планировавшие короткие поездки, столкнулись с большими задержками и отменами рейсов, поэтому выбрали другие направления, добавил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

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