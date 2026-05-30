Турэксперт Васильева рассказала, почему стоит ехать на Дальний Восток летом

30 мая, 08:00

Вулканы и гигантские устрицы: зачем ехать на Дальний Восток летом

Дальний Восток – уникальный регион с особой атмосферой края света. Туристы едут сюда в первую очередь за природными красотами, которые летом особенно впечатляют: гейзеры и вулканы, море, киты и тюлени, а также местная гастрономия. Рассказываем, куда ехать на Дальнем Востоке, пока опять не похолодало.

Владивосток

Портовый город Владивосток может похвастаться видами на Тихий океан и живописными мостами. Золотой мост через бухту "Золотой рог" считается одним из самых узнаваемых в мире и особенно красив на закате. Русский мост соединяет материковую часть города с островом Русский, по которому можно прекрасно погулять пешком. На острове множество бухт, а одно из любимых туристами мест – мыс Тобизина, атмосферность которому придают скалы.

Примерно в 10 километрах от Владивостока находится один из самых необычных пляжей в городе – бухта Стеклянная, покрытая разноцветной стеклянной галькой (увозить с пляжа камешки запрещено). Еще одна визитная карточка города – действующий маяк Токаревского, расположенный на небольшом искусственном островке в заливе Петра Великого. Местные и туристы приходят сюда любоваться закатами, но лучше делать это во время отливов, чтобы не ходить по колено в воде.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Владивостока – 8–10 часов в пути в одну сторону и в среднем от 32 тысяч рублей за билеты туда и обратно.

Сахалин

Один из символов острова – маяк Анива. Он находится на самой южной точке, стоит прямо на скале и омывается сразу двумя морями – Охотским и Японским. Сегодня маяк заброшен, но по-прежнему живописен, и посмотреть на него можно только с воды, взяв экскурсию из Южно-Сахалинска (от 9 500 рублей с человека).

Поездку к маяку часто совмещают с путешествием на озеро Буссе, где водятся гигантские устрицы. Их там можно ловить прямо руками, а сразу после съесть (экскурсия с дегустацией морепродуктов – в среднем 20 тысяч рублей с человека).

Помимо этого, в июле и августе у берегов острова, особенно в водах Пильтунского залива, велики шансы увидеть китов: сюда заплывают косатки, серые киты, финвалы и другие морские гиганты (цены на экскурсии 2026 год пока не анонсированы). А в апреле-мае можно съездить в Невельск, посмотреть на лежбище ушастых тюленей сивучей (от 5 000 рублей с человека).

Как добраться и сколько стоит: перелет до Южно-Сахалинска – 8–9 часов в одну сторону и от 32 тысяч рублей за билеты туда и обратно.

Курильские острова

Курилы входят в состав Сахалинской области, но о них стоит поговорить отдельно. Это один из самых малоизведанных туристами регионов, известный своими вулканами, водопадами и почти нетронутой природой.

Путешественники едут, как правило, на Южные Курилы: это три крупных острова – Кунашир, Итуруп и Шикотан – и несколько мелких. Кунашир считается самым живописным: здесь множество вулканов, в том числе Тятя, один из самых красивых, термальные источники и "курильский мудрец" – старый тис, которому приписывают чудодейственные свойства. Итуруп известен белоснежными скалами, "магнитным" пляжем с черным песком и водопадом Илья Муромец – одним из самых высоких на Курилах. Шикотан считается самым "спокойным" – тут нет вулканов, зато есть крайне живописная бухта Безымянная и мыс Краб в форме краба с маяком Шпанберга.

Как добраться и сколько стоит: сначала до Южно-Сахалинска (8–9 часов в пути в одну сторону и от 32 тысяч рублей за билеты туда и обратно), потом на рейсах авиакомпании "Аврора" до Южно-Курильска на Кунашире (в пути час-полтора в одну сторону и от 38 тысяч рублей за билеты туда и обратно) или до Курильска на Итурупе примерно так же по времени и ценам.

Важно: для посещения Курильских островов нужен специальный пропуск, без него можно находиться только в аэропорту и городе Южно-Курильске, оформлением занимается пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области. Пропуск можно оформить лично в Южно-Сахалинске, по электронной почте или через сервис "Выдача пропусков в пограничную зону" на "Госуслугах", оформляется бесплатно в течение 15 рабочих дней для граждан РФ. Цены на туры по Курильским островах начинаются от 85 тысяч рублей с человека на 6 дней. Сюда включено проживание, трехразовое питание, экскурсии по программе, оформлением пропуска тоже займутся организаторы. Билеты до Южно-Сахалинска оплачиваются отдельно.

Камчатка

На Камчатку едут в первую очередь за вулканами. Самый известный и доступный для туристов – действующий вулкан Авачинская сопка. Еще 25 других расположены в Кроноцком заповеднике, 9 из которых действующие, и здесь же находится знаменитая Долина Гейзеров. Попасть в заповедник можно только с вертолетной экскурсией, однодневный тур обойдется от 87 тысяч рублей.

В Южно-Камчатском заказнике обитает самая большая охраняемая популяция бурых медведей в России – всего около тысячи особей. С апреля по ноябрь в Курильском озере нерестится рыба, медведи приходят на охоту. В это время сюда организуют экскурсии, трехдневный тур на джипах из Петропавловска-Камчатского обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Петропавловска-Камчатского – от 35 тысяч рублей туда и обратно, в пути – 8–9 часов в одну сторону.

Республика Саха (Якутия)

Зимой в республику Саха едут мерзнуть на полюс холода Оймякон и смотреть, как, например, вода замерзает в полете. Лето же здесь, напротив, жаркое – до плюс 40, и есть свои развлечения. Главный туристический мастхэв – национальный парк "Ленские столбы", а центральный объект здесь – известняковые скалы высотой до 220 метров. Издалека они кажутся монолитной стеной, ограждающей реку Лену, а вблизи – испещренный ветром и водой в течение миллионов лет частокол из останцев горных пород. Также в парке можно увидеть наскальные рисунки, стоянку древнего человека, которой примерно 370 тысяч лет, песчаные дюны и бизонов.

Есть туристические маршруты от коротких пешеходных экотроп (от 2,3 до 5,2 километра) до сплава по рекам (34,4 километра). Входной билет в парк – 300 рублей.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Якутска – около 7 часов в пути в одну сторону и от 26 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Добираться до национального парка удобнее с местными туроператорами, дорога предстоит сначала на автобусе, потом на моторной лодке. Стоимость однодневного тура – от 8 500 рублей с человека.

Васильева Екатерина

