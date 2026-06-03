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03 июня, 23:45

Туризм

Цены на гостиницы в Турции могут существенно снизиться

Цены на гостиницы в Турции могут существенно снизиться

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Цены на гостиницы в Турции могут существенно снизиться. Это вынужденная мера, поскольку туристический поток сокращается. По данным ассоциации туроператоров страны, путешественники стали более осознанно подходить к расходам, что вынуждает отели корректировать тарифы на свои услуги.

В условиях конкуренции с Грецией, Египтом, Тунисом и некоторыми балканскими странами, где также можно найти более бюджетные предложения, турецкие курорты сохраняют свою привлекательность благодаря высокому уровню сервиса и обширной гостиничной инфраструктуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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