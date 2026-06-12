Турэксперт Васильева назвала пять мест для отдыха выходного дня рядом с Москвой

Выходные в честь празднования Дня России продлятся с 12 по 14 июня. Для полноценного отпуска маловато, но сменить картинку и немного перезагрузиться можно. Турэксперт Екатерина Васильева поделилась идеями, куда можно съездить из столицы и потратить на дорогу не больше 2-х часов в одну сторону.





Сенежское озеро

Жаркая погода располагает к пляжному отдыху, а Сенежское озеро – одно из самых больших в Подмосковье с благоустроенными пляжами. Здесь песчаный берег, есть кабинки для переодевания, детские площадки, лодочная станция, кафе, столы для пинг-понга и парковка.

Пляжный сезон здесь открылся 1 июня, официально купаться разрешено не везде, но один из санкционированных пляжей находится в Солнечногорске прямо в городском парке – Центральный пляж озера Сенеж, вход бесплатный.



Как добраться и сколько стоит: на "Ласточке" с Ленинградского вокзала до станции "Подсолнечная", в пути около часа в одну сторону, стоимость билета – от 295 рублей (или от 180 рублей по карте "Тройка"); далее от станции до пляжа еще около 20 минут пешком.





Верея

Фото: ТАСС/Александр Артёменков

Верея интересна как минимум тем, что это самый маленький городок Подмосковья. Здесь дожило до наших дней городище Верейского кремля с земляными валами, и главная достопримечательность не столько сама локация, сколько открывающийся вид.

Также в Верее сохранились торговые ряды, построенные при Екатерине II, которые и сегодня используются – там располагаются магазины. Достопримечательностей как таковых в городе немного, но туристы отмечают в Верее особенно уютную атмосферу старинного провинциального города.



Как добраться и сколько стоит: быстрее всего сначала на "Ласточке" с Белорусского вокзала до Можайска (чуть больше часа в пути и от 1 тысячи рублей за билет в одну сторону), оттуда еще 30–40 минут на автобусе до Вереи, билет в одну сторону от 88 рублей.

Боровск

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Небольшой городок в Калужской области прославил местный художник Владимир Овчинников, которого называют "боровским Бэнкси". В 2002 году он решил попробовать себя в настенной живописи, и сегодня стены города украшены его муралами.

Сюжеты, которые можно увидеть, исторические, футуристические, местами наивные и практически всегда сопровождаемые текстом. Один из самых известных арт-объектов – "Космический ковчег" – 10-метровый бетонный "звездолет" с экипажем из 17 астронавтов. По муралам Овчинникова даже сделали отдельный путеводитель, его можно взять в городском визит-центре.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Киевского вокзала до станции "Балабаново" (1,5 часа и от 450 рублей за билет в одну сторону) и оттуда еще 25 минут на автобусе №101 или №221 до Боровска.





Серпухов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старинный Серпухов понравится любителям истории и архитектуры: здесь сохранилось множество храмов и церквей, два монастыря, деревянные избы и купеческие особняки. А на стенах некоторых зданий можно увидеть муралы – репродукции картин местного историко-художественного музея. Кстати, сам музей тоже стоит внимания, его иногда называют "Малой Третьяковкой" за богатую коллекцию. В числе прочих здесь выставлены работы Поленова, Васнецова, Левитана и других известных художников.



Символ Серпухова – павлин, и туристы здесь любят играть в квест "кто найдет больше". Бронзовые фигурки птиц встречаются в самых разных уголках города, например, у поликлиники стоит павлин-врач, у школы – павлин-учитель и многие другие.



Как добраться и сколько стоит: на электричке с Курского вокзала, в пути около 2 часов, билет в одну сторону – от 451 рубля. Единый входной билет в Серпуховский историко-художественный музей – от 600 рублей.





Звенигород

Фото: РИА Новости/В. Киселев

Главное, зачем туристы обычно едут в Звенигород, – это Саввино-Сторожевский монастырь. Благодаря белокаменным стенам он напоминает крепость, и в свое время сюда любил приезжать царь Алексей Михайлович, для него здесь даже построили собственный дворец (на самом деле вполне скромные, по царским меркам, палаты).

В "Трапезной" можно попробовать монастырскую выпечку и чай на травах, а рядом есть источник, вода в котором считается святой. Посетить монастырь можно бесплатно во время богослужений или с экскурсией (билет – 400 рублей с человека).



Как добраться и сколько стоит: до Звенигорода примерно 1,5 часа на электричке с Савеловского вокзала, билет в одну сторону от 334 рублей (от 258 рублей по карте "Тройка"). Монастырь находится на окраине города, можно доехать на нескольких городских автобусах или на такси от вокзала за 15 минут.

