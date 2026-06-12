График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 09:00

Истории
Главная / Истории /

Турэксперт Васильева назвала пять мест для отдыха выходного дня рядом с Москвой

Время проветриться: куда прокатиться из Москвы одним днем

Выходные в честь празднования Дня России продлятся с 12 по 14 июня. Для полноценного отпуска маловато, но сменить картинку и немного перезагрузиться можно. Турэксперт Екатерина Васильева поделилась идеями, куда можно съездить из столицы и потратить на дорогу не больше 2-х часов в одну сторону.

Сенежское озеро

Фото: 123RF.com/nebuvo

Жаркая погода располагает к пляжному отдыху, а Сенежское озеро – одно из самых больших в Подмосковье с благоустроенными пляжами. Здесь песчаный берег, есть кабинки для переодевания, детские площадки, лодочная станция, кафе, столы для пинг-понга и парковка.

Пляжный сезон здесь открылся 1 июня, официально купаться разрешено не везде, но один из санкционированных пляжей находится в Солнечногорске прямо в городском парке – Центральный пляж озера Сенеж, вход бесплатный.

Как добраться и сколько стоит: на "Ласточке" с Ленинградского вокзала до станции "Подсолнечная", в пути около часа в одну сторону, стоимость билета – от 295 рублей (или от 180 рублей по карте "Тройка"); далее от станции до пляжа еще около 20 минут пешком.

Верея

Фото: ТАСС/Александр Артёменков

Верея интересна как минимум тем, что это самый маленький городок Подмосковья. Здесь дожило до наших дней городище Верейского кремля с земляными валами, и главная достопримечательность не столько сама локация, сколько открывающийся вид.

Также в Верее сохранились торговые ряды, построенные при Екатерине II, которые и сегодня используются – там располагаются магазины. Достопримечательностей как таковых в городе немного, но туристы отмечают в Верее особенно уютную атмосферу старинного провинциального города.

Как добраться и сколько стоит: быстрее всего сначала на "Ласточке" с Белорусского вокзала до Можайска (чуть больше часа в пути и от 1 тысячи рублей за билет в одну сторону), оттуда еще 30–40 минут на автобусе до Вереи, билет в одну сторону от 88 рублей.

Боровск

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Небольшой городок в Калужской области прославил местный художник Владимир Овчинников, которого называют "боровским Бэнкси". В 2002 году он решил попробовать себя в настенной живописи, и сегодня стены города украшены его муралами.

Сюжеты, которые можно увидеть, исторические, футуристические, местами наивные и практически всегда сопровождаемые текстом. Один из самых известных арт-объектов – "Космический ковчег" – 10-метровый бетонный "звездолет" с экипажем из 17 астронавтов. По муралам Овчинникова даже сделали отдельный путеводитель, его можно взять в городском визит-центре.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Киевского вокзала до станции "Балабаново" (1,5 часа и от 450 рублей за билет в одну сторону) и оттуда еще 25 минут на автобусе №101 или №221 до Боровска.

Серпухов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старинный Серпухов понравится любителям истории и архитектуры: здесь сохранилось множество храмов и церквей, два монастыря, деревянные избы и купеческие особняки. А на стенах некоторых зданий можно увидеть муралы – репродукции картин местного историко-художественного музея. Кстати, сам музей тоже стоит внимания, его иногда называют "Малой Третьяковкой" за богатую коллекцию. В числе прочих здесь выставлены работы Поленова, Васнецова, Левитана и других известных художников.

Символ Серпухова – павлин, и туристы здесь любят играть в квест "кто найдет больше". Бронзовые фигурки птиц встречаются в самых разных уголках города, например, у поликлиники стоит павлин-врач, у школы – павлин-учитель и многие другие.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Курского вокзала, в пути около 2 часов, билет в одну сторону – от 451 рубля. Единый входной билет в Серпуховский историко-художественный музей – от 600 рублей.

Звенигород

Фото: РИА Новости/В. Киселев

Главное, зачем туристы обычно едут в Звенигород, – это Саввино-Сторожевский монастырь. Благодаря белокаменным стенам он напоминает крепость, и в свое время сюда любил приезжать царь Алексей Михайлович, для него здесь даже построили собственный дворец (на самом деле вполне скромные, по царским меркам, палаты).

В "Трапезной" можно попробовать монастырскую выпечку и чай на травах, а рядом есть источник, вода в котором считается святой. Посетить монастырь можно бесплатно во время богослужений или с экскурсией (билет – 400 рублей с человека).

Как добраться и сколько стоит: до Звенигорода примерно 1,5 часа на электричке с Савеловского вокзала, билет в одну сторону от 334 рублей (от 258 рублей по карте "Тройка"). Монастырь находится на окраине города, можно доехать на нескольких городских автобусах или на такси от вокзала за 15 минут.

Читайте также


Васильева Екатерина

туризмистории

Главное

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика