Турэксперт Васильева назвала пять российских озер для пляжного отдыха

Сезон пляжного отдыха начался, поэтому пора разобраться, куда поехать, если путешествие к морю пока не светит. Турэксперт Екатерина Васильева нашла пять озер, где можно отдохнуть, как на курорте.

Байкал

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Первое и очевидное – Байкал. Летом здесь красота – чистейшая прозрачная вода в окружении лесов и скал. Вода в озере холодная почти круглый год, но есть места, где она прогревается чуть больше. В Листвянке на берегу много турбаз, оборудованных для туристов пляжей, плюс есть разные водные развлечения.

На западном берегу Байкала расположен залив Мухор – один из самых мелководных на Малом Море, а это значит, что вода здесь летом успевает прогреться до комфортных +20–22 градусов. На побережье много бухт с песчаными пляжами, которые отделяются друг от друга сопками. Доехать сюда можно только на авто, от Иркутска около 250 километров. Остановиться получится на турбазах, многие из которых предлагают путешественникам трансфер (примерно 3,5–5 часов в пути и около 2 200 рублей за дорогу в одну сторону).

Еще одно живописное место на берегу Байкала – бухта Песчаная, которую иногда называют "Байкальской Ривьерой". Здесь чистые песчаные пляжи, а еще можно увидеть "ходульные" деревья с огромными корнями, почву из-под которых выдувает ветрами. Проще всего сюда добраться с экскурсией, которая обойдется в 10 тысяч рублей на одного (для детей – 5 тысяч). В эту сумму включен проезд на теплоходе туда и обратно, сопровождение гида и оформление разрешения на вход в национальный парк.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Иркутска – 5,5–6 часов в одну сторону и от 23 000 рублей за билеты туда и обратно; до Листвянки ходит автобус и маршрутки, в пути 1,5 часа (иногда чуть быстрее, зависит от рейса), стоимость билета в одну сторону – от 360 рублей.

Ладожское озеро

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Ладожское озеро, как и Байкал, похоже на море: с одного берега другого не видно. Северное побережье считается самым живописным для прогулок на лодке – именно там расположены ладожские шхеры, россыпь скальных островков, но купаться там проблематично. Песчаные пляжи сосредоточены на южном берегу (и сюда удобнее всего добираться из Санкт-Петербурга). Например, один у деревни Коккорево, другой – "Осиновец" – у Осиновецкого маяка. Оба песчаные, с пологим входом в море. Кроме того, на этих локациях есть беседки, кабинки для переодевания, кафе, прокат лодок и катамаранов.

Как добраться и сколько стоит: сначала до Санкт-Петербурга: поезд – от 1 600 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути в одну сторону) или "Сапсан" (около 4 часов) от 4 700 рублей в одну сторону. До пляжа в деревне Коккорево: сначала на электричке с Финляндского вокзала до станции Ваганово (чуть больше 1 часа в пути и от 186 рублей за билет в одну сторону), оттуда 10 минут на автобусе №602 до остановки "Коккорево" и еще примерно 1,5 километра пешком вдоль берега до пляжа.

"Осиновец" находится примерно в тех же краях, только в другую сторону от Ваганово. Доехать можно из Санкт-Петербурга без пересадок – на электричке с Финляндского вокзала до станции "Ладожское озеро", в пути около 1,5 часа, билет в одну сторону – от 199 рублей.

Селигер

Это целая система водоемов, соединенных между собой, общей площадью более 200 квадратных километров. Один пляж находится в черте города Осташков, он песчаный, озеро здесь неглубокое, а на берегу есть прокат лежаков и разного инвентаря для развлечений на воде, кафе и прочая цивилизация.

За уединенным отдыхом на диких пляжах стоит ехать на остров Хачин – крупнейший на озере, который имеет статус природного заказника. Там можно гулять по экотропам, ближе к концу лета искать чернику, а на берегу есть дикие пляжи – песчаные, каменистые и травянистые. Цивилизации практически никакой, но это компенсируется природой и видами.



Как добраться и сколько стоит: сначала до Твери на "Ласточке" с Ленинградского вокзала, которая идет примерно 1 час 20 минут и стоит от 1 700 рублей в одну сторону; оттуда на автобусе до Осташкова – еще примерно 3 часа и от 1 270 рублей за билет в одну сторону.

До острова Хачин можно добраться только по воде, например, в рамках теплоходной экскурсии из Осташкова – от 1 700 рублей с человека.

Соль-Илецкие озера

Фото: ТАСС/ Замир Усманов

Целый комплекс соленых озер в пешей доступности друг от друга, который называют "российским Мертвым морем".

Берег преимущественно галечный, а вода каждого озера обладает разными свойствами. Самое соленое – Развал, купаться в нем рекомендуют не дольше получаса. Озеро Дунино – среднесоленое, но невесомость при купании ощущается. Его воды обладают седативными свойствами и рекомендуются при нервных расстройствах. Озеро Тузлучное тоже среднесоленое и содержит лечебные грязи, полезные при проблемах с кожей.

Вода Большого городского озера схожа по составу с обычной морской, и оно больше всего подходит для обычного пляжного отдыха и акклиматизации перед более тяжелой "соленой артиллерией". Вход на территорию курорта платный.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Оренбурга – 2–2,5 часа в пути в одну сторону и от 15 000 рублей за билеты туда и обратно; до Соль-Илецка – еще примерно час-полтора на поезде и от 216 рублей за билет в одну сторону.

Тургояк

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Озеро Тургояк считается одним из самых прозрачных и чистых на Урале, его даже называют "младшим братом Байкала". Вся береговая линия усыпана благоустроенными пляжами, есть как каменистые, так и песчаные, в основном рядом с базами отдыха.

С инфраструктурой тоже все хорошо: есть прокат лодок и другие водные развлечения, например вейк-клуб. На лодке можно прокатиться до острова Веры, главная достопримечательность которого – древние сооружения – мегалиты из огромных каменных блоков и плит, которые относят к эпохе энеолита.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Челябинска – 2,5 часа в одну сторону и от 9 500 рублей за билеты туда и обратно; оттуда на электричке или поезде до города Миасс (1,5–2 часа в пути и от 355 рублей за билет в одну сторону) и оттуда еще 20 минут на автобусе или маршрутке до поселка Тургояк (один из пляжей расположен прямо рядом с ним).

