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27 июня, 23:05

Безопасность

"Новости дня": тревожная кнопка для уведомления о мошенничестве появится на "Госуслугах"

"Новости дня": тревожная кнопка для уведомления о мошенничестве появится на "Госуслугах"

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Тревожная кнопка для уведомления о мошенничестве появится на "Госуслугах". Пользователям портала достаточно будет один раз нажать на кнопку, и сигнал уйдет в государственную систему, а оттуда – в банки, к операторам связи и даже в полицию.

Новый закон обязывает операторов связи выявлять номера преступников и блокировать их. Если мошенники украли деньги у человека, а компания не пресекла звонок, то ей придется возмещать ущерб.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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