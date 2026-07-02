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02 июля, 06:15

Безопасность

Мошенники стали использовать проблемы с интернетом для обмана россиян

Мошенники стали использовать проблемы с интернетом для обмана россиян

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Мошенники стали использовать проблемы с интернетом для обмана россиян. При сбоях в работе мессенджеров, социальных сетей или интернет-сервисов аферисты рассылают пользователям фейковые сообщения от имени техподдержки, операторов связи или администрации сервиса. Они предлагают устранить неполадки.

Человеку отправляют ссылку, переходя по которой тот попадает на поддельный сайт. Он визуально копирует страницу входа в мессенджер или портал "Госуслуги". После того, как пользователь вводит там логин, пароль и иногда код из СМС, он просто теряет доступ к своему аккаунту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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