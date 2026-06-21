Фестиваль ко Дню кинолога "Собака – друг на службе Отечеству" прошел в Москве

Показательные выступления кинологических служб состоялись в парке на Кольской улице в Бабушкинском районе. В фестивале, посвященном Дню кинолога, приняли участие кинологи и служебные собаки силовых структур: МВД, Федеральной таможенной службы, Росгвардии, Минобороны и других ведомств. Свое мастерство также продемонстрировали питомцы поисково-спасательных отрядов и социальных проектов.



Почетными гостями фестиваля стали общественные деятели и участники СВО, которые в том числе представили кинологические расчеты и вручили благодарности отличившимся специалистам.

Советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов отметил, что профессия кинолога существует уже более века. Празднование Дня кинологических подразделений приурочено к формированию первого в России питомника полицейских собак в 1909 году. На сегодняшний день собаки служат в силовых и гражданских структурах, помогая людям в сложных ситуациях.



"Московские специалисты-кинологи ведут масштабную работу по подготовке собак для силовых структур, спасательных отрядов и социальных служб. Об этом в прошлом году был снят документальный фильм по материалам фестиваля, в котором показано, как собака может помочь человеку в разных ситуациях. Кроме того, кинологи участвуют в создании комфортной городской среды для москвичей. Представители Российской кинологической федерации помогли разработать концепцию пространств для выгула и дрессировки в рамках проекта "Питомцы в Москве", чтобы они отвечали современным требованиям и стандартам. С результатами этой работы я знаком не понаслышке: сам тренирую свою собаку на такой площадке и знаю, что они оборудованы всем необходимым для дрессировки питомцев", – рассказал Леонов.

Кинологический парк в Бабушкинском районе представляет собой пример тематического пространства, обустроенного в рамках проекта "Питомцы в Москве" с учетом мнения профессионального сообщества. Территория открылась в 2023 году, и сегодня парк используют как для выгула и дрессуры собак, так и для проведения кинологических мероприятий.

На площадках проекта "Питомцы в Москве" также проходят занятия "Школы кинолога", продолжил депутат Госдумы РФ, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк. Это образовательный проект для юных москвичей и их родителей, который учит понимать, дрессировать и воспитывать собак, а также ухаживать за ними.

"Цель "Школы кинолога" – формирование ответственного отношения к животным и популяризация культуры грамотного собаководства. Обучение состоит из лекций и практических занятий. Сначала участники получают базовые знания, затем под руководством инструкторов Российской кинологической федерации отрабатывают навыки дрессировки питомцев. По итогам обучения выдается именной сертификат. Пилотный сезон "Школы кинолога" стартовал в 2025 году в кинологическом парке на Кольской. В этом году география проекта стала шире: уроки организованы на площадках в девяти округах столицы", – отметил депутат.

Ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев указал на особую роль служебных собак в зоне спецоперации. По его словам, животные решают множество задач, благодаря своему острому чутью они могут выявить опасность и помочь ее предотвратить.

"Сегодня служебные собаки в зоне СВО, как и в годы Великой Отечественной войны, выполняют самые разные задачи: минно-разыскные, разведывательные и другие. Для нас, ветеранов, такая собака – полноценный участник подразделения. Бойцы относятся к ним с особым доверием и заботой, потому что в сложных условиях работа кинолога и собаки требует абсолютной слаженности, выдержки и взаимопонимания. После завершения службы многие кинологи забирают своих подопечных домой, и это тоже показывает настоящую фронтовую связь. Принцип "Своих не бросаем" здесь воспринимается очень широко: он относится ко всем, кто служит рядом с человеком и помогает выполнять боевые задачи", – подчеркнул Гусев.

Как добавил участник СВО, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой, важность кинологической работы отмечается и на государственном уровне. В этом году Минобороны РФ учредило звание "Почетный военный кинолог". Его будут присваивать военнослужащим и специалистам, которые долгие годы работают со служебными собаками.

"В ходе специальной военной операции собаки стали незаменимыми помощниками саперов. Как говорят бойцы, ни один миноискатель не заменит их острого обоняния. Сейчас в Вооруженных Силах России подготовку проходят более 500 служебных животных. Их обучают и в Москве. С 2023 года специалисты Зеленоградского кинологического центра совместно с ветеринарами дрессируют собак и сами осваивают навыки оказания первой помощи животным в полевых условиях. Для работы в зоне СВО уже подготовили около десятка служебных собак. Они ищут опасные предметы, охраняют безопасность стратегических объектов", – рассказал сержант ВС РФ.

В рамках мероприятия на северо-востоке столицы специалисты рассказали о работе служебных собак: поводырей, розыскников, охранников, спасателей. В зрительской зоне собрались ветераны кинологической службы, действующие специалисты, юные горожане и их родители. Для детей организовали игровые активности, мастер-классы, фотозону. На протяжении всего дня работал ветеринарный кабинет, где можно было получить консультацию врача. Рекомендации всем желающим давали и опытные кинологи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.