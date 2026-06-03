"Московский патруль": сотрудники Росгвардии провели тактико-специальные учения

Сотрудники СОБР "Столица" ГУ Росгвардии по Москве провели тактико-специальные учения на одном из полигонов. С помощью воздушного наблюдения спецназовцы обнаружили группу условного противника, передвигавшуюся на автомобилях повышенной проходимости, и блокировали транспорт.

На следующем этапе бойцы обнаружили условного противника в заброшенном здании и нейтрализовали его. По итогам учений разобрали действия каждого члена отряда.

Подробнее – в программе "Московский патруль".