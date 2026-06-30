Мошенники оформляют сим-карты на россиян для обхода блокировок

Мошенники стали активнее искать людей, готовых за деньги оформить на себя сим-карты и передать их преступникам. Злоумышленники используют эти номера для обмана россиян.

Большой запас карт позволяет аферистам постоянно менять контакты и обходить блокировки операторов. Кроме того, мошенники часто регистрируют номера на граждан тайно, без их ведома. Эксперты советуют проверять через портал "Госуслуги", какие сим-карты оформлены на ваше имя, и блокировать чужие.

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