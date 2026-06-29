Мошенники в России запустили сайты с поддельными беспроигрышными лотереями. В мессенджерах и соцсетях аферисты распространяют ссылки на площадки, которые маскируют под государственные ресурсы или сайты известных банков. Там пользователям предлагают пройти тест и принять участие в розыгрыше. Участникам выпадает солидный выигрыш.

Чтобы зачислить эти деньги на счет, победителя просят сообщить персональные и платежные данные. Эксперты предупреждают, что ни государственные структуры, ни крупные банки не проводят лотерей и розыгрышей с такими гарантированными выплатами.

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