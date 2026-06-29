Путин утвердил второй пакет мер по противодействию мошенникам

Владимир Путин утвердил второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Согласно закону, в стране создадут единую базу IMEI-кодов мобильных устройств, а на портале "Госуслуги" появится тревожная кнопка для оперативного сообщения о преступных действиях.

Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки, а количество банковских карт у одного человека ограничат до 20. Кроме того, теперь нельзя расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней с момента получения сим-карты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.