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29 июня, 07:15

Безопасность

Путин утвердил второй пакет мер по противодействию мошенникам

Путин утвердил второй пакет мер по противодействию мошенникам

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Владимир Путин утвердил второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Согласно закону, в стране создадут единую базу IMEI-кодов мобильных устройств, а на портале "Госуслуги" появится тревожная кнопка для оперативного сообщения о преступных действиях.

Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки, а количество банковских карт у одного человека ограничат до 20. Кроме того, теперь нельзя расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней с момента получения сим-карты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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