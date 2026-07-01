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01 июля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали использовать поддельные домовые чаты в новой схеме

Мошенники начали использовать поддельные домовые чаты в новой схеме

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Мошенники начали использовать поддельные домовые чаты для кражи денег и персональных данных. Для подключения они просят прислать код подтверждения, затем имитируют взлом аккаунта на "Госуслугах".

Далее от лица техподдержки предлагают помощь, настаивают на установке приложения или переводе денег на "безопасный счет".

Если пользователя неожиданно добавили в чат и просят сообщить код, перейти по ссылке или ответить на звонок, специалисты рекомендуют выйти из чата и проверить информацию через официальный канал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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