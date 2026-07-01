Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 12:20

Происшествия

Пьяный москвич сломал забор храма и объяснил это ненавистью к вере

Фото: МАХ/"Росгвардия. Москва"

В Москве росгвардейцы задержали 52-летнего мужчину за хулиганство на территории храма в районе Гольяново. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил из церкви на Красноярской улице. Сотрудник службы охраны рассказал прибывшим правоохранителям, что на территорию религиозного объекта зашел неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Гражданин вел себя агрессивно, громко кричал, нецензурно выражался и угрожал охраннику. На требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, а потом ударом ноги повредил калитку забора.

Свое поведение задержанный объяснил несогласием с христианской верой. Злоумышленник передан в территориальный отдел полиции.

Ранее житель столицы распылил в сторону сотрудников метрополитена аэрозольный баллончик после требования досмотреть рюкзак. Инцидент произошел на станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро. Пострадавшие обратились за медпомощью. Нарушитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

"Московский патруль": мужчина напал на жильцов хостела на юге столицы

Читайте также


происшествия

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика