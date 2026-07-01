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01 июля, 13:40

Политика

СФ одобрил закон о кредитных каникулах по ипотеке при рождении второго ребенка

Фото: 123RF.com/recstockfootage

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий заемщикам взять кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка. Решение было вынесено в рамках заседания верхней палаты парламента.

Согласно норме, с просьбой о предоставлении льготы можно обратиться к кредитору в случае рождения или усыновления второго и последующих детей. Однако данное право можно использовать только один раз за весь срок кредита.

При этом сам срок соответствующих каникул составляет до 18 месяцев или до достижения младшими детьми возраста 1,5 года. В случае усыновления он действует до 18 месяцев с момента усыновления.

В течение льготного периода, начиная с седьмого месяца и до его окончания, на остаток основного долга продолжат начисляться проценты по той же ставке, которая действовала до предоставления каникул. Заемщик будет обязан выплатить эти проценты после завершения льготного периода. Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее Владимир Путин поручил расширить механизм кредитных каникул на лиц, отражавших вооруженное вторжение на территорию России. Данная льгота, доступная участникам спецоперации, должна распространиться на тех, кто выполнял задачи по отражению провокаций на госгранице и прилегающих к районам проведения СВО территориях.

Вместе с тем глава государства заявил о необходимости предусмотреть прекращение кредитных обязательств для лиц, погибших или умерших при выполнении этих задач.

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